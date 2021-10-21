عن "أميرة".. صبا مبارك: تجربة مهمة بمسيرتنا.. ودياب: الأفلام الفلسطينية تمويلها أصعب من المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي، مؤتمرا صحفيا لصناع فيلم أميرة، المعروض ضمن فعاليات الدورة الخامسة، وأداره مدير المهرجان انتشال التميمي، وحضره المخرج محمد دياب، الفنانة صبا مبارك، الفنانة تارا عبود، المنتج محمد حفظي والمنتجة منى عبدالوهاب.

وقال انتشال "هدفنا يكون فيه مساحة حقيقية للتعبير عن السينما العربية، والفيلم نجح نجاحا كبيرا ان يكون عنده فرصة في تقديم أعمال عربية وفرصة لإخراج مسلسل مع نتفليكس، احب ارحب بمحمد دياب عزيزنا وصديقنا وبصديقي وزميلي محمد حفظي وسارة، ومنى عبدالوهاب، والنجمة الكبيرة بمقامها وجمالها الآخاذ المنتجة وليست فقط ممثلة صبا مبارك، وكذلك معنا الشابة تارا عبود، كانت جوهرة الفيلم وطبعا نحيي اهم شيء الفنان علي سليمان أثبت حضوره الدولي عنوان كبير ليس فقط بحضوره في هوليوود واروبا اكتر من فيلم عربي في المغرب وتونس".

ووجه سؤاله لصبا مبارك "ما الذي جعلك تروحين لهذه المغامرة الجديدة؟"، وحاءت إجابتها "شكرا انتشال على التقديم، اللي خلاني اروح على المغامرة دياب وكنت اشتغلت معه في مشروع قبل، هو طايع من احلى الشخصيات اللي عملاها في حياتي، نشأت بنا الصداقة واقنعته بشتى الوسائل لازم العب هذا الدور، المشي في الشارع ما كان سهل كان تحدي كتير جميل اي ممثل يحلم بيه مش بيتاح لنا كتير نلعب ادوار فيها طبقات وتفاصيل مع مخرج بيحبك ويؤمن فيك وبيساعدك وتفتح باب جديد جواك ما بتعرف انه موجود كتير محظوطة بالعمل معه وكذلك بالعمل مع علي سليمان من احسن الناس اللي ممكن تمثل معاهم فنان بمعنى الكلمة، سبب كبير في نجاحي وطبعا تارا حبيبتي اعرفها قبل المشروع ده بسنين ومؤمنة بيها، كل ده خلاها مش مغامرة، كان عندنا احساس انها تجربة مهمة في مسيرتنا، كتير مبسوطين بالعرض العالمي في فينيسيا، والعرض العربي كتير كنا خايفين منه ومهم بالنسبة لنا لانه وسط زملائنا والناس اللي بتحبنا".

وفي كلمته، قال دياب "بدور على قصصي في الاخبار وكلام الناس، من سبع سنين قريت ان الاسرى الفلسطينين بدأوا يحاولوا يخلفوا يهربوا نطف بيسموا أطفالهم، أطفال الحرية، زي الوردة اللي بتنبت وسط الصخر حسينا يطلع منها قصة شيكسبيرية من وقت اشتباك بفكر فيها، الحاجة الاولى ادور على حد يمول الموضوع لان الافلام الفلسطينية تمويلها اصعب من المصرية".

وأضاف "لقيت حفظي ومنى وهشام مش محتاجين ندور على منح، وأهمية هاني ابو اسعد انه من اهم المخرجين العرب اللي اترشح مرتين للاوسكار، كفريق مصري كان لازم يبقى معانا نشوف الحكاية بعين فلسطينية وهو رحب على طول".

ومن فريق الفيلم تحدثت سارة "اختلفنا كتير على نهاية كتبنا 13 نسخة، وصورنا نسختين، لو عملنا نهاية معينة بنقول ده النهاية ستُحمل اكتر من حجمها وهتُفهم اننا بنقول ان ده الحل من وجهة نظرنا للقضية الفلسطينية".

وتحدثت الممثلة الشابة تارا عبود، قائلة "كان شيء مهم ليا وعايزة اشكر صبا عشان رشحتني واستاذ دياب عشان نقاني، بالنسبة اني بمثل مع نجوم كبار اول فيلم طويل لي كان فيه تحدي مش عارفة ازاي اكون بنفس المستوى وكنت متحمسة جدا، جالي دور من احلامي طغى على الخوف".

وتابعت "برأيي أميرة قوية ما بتنهار ما في شيء بيكسرها تمسك مشاكلها تحت ايديها كان خيار لينا كلنا اننا نعمل اميرة انسان قوي وهادئ مع انها من جوة ضعيف".