فيديو| كريم فهمي يتحدث عن أزمته الصحية في "سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان كريم فهمي على إصابته بجلطتين في الرئة.

وقال "فهمي"خلال لقائه في برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON : "الموضوع كان أكثر ما هو تعب خضّة، فجأة حد يقول إنت عندك جلطتين، أنا داخل المستشفى على رجلي، لأ لازم تقعد على كرسي، بس عدت الحمد لله".

ومازح أمير كرارة، كريم قائلا: "إنت عارف ليه طبعا، عشان تبطل تحط صور، يا عم إنت جان وعارفين إنك جامد".

وكانت الفنانة الشابة ندى أكرم، كشفت عن تعرض كريم فهمي لأزمة صحية، حيث نشرت صورة له وهو يرقد على السرير بالمستشفى، عبر خاصية "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يا رب".

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، مع النجوم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.