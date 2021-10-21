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داخل سيارة فارهة.. محمد رمضان يستعد لحفله في دبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء استعداده للبروفة النهائية لحفله اليوم، الذي يحييه في منتزه برج خليفة في دبي.

وظهر "رمضان" في الفيديو داخل سيارة فارهة، وعلق: "في طريقي للبروفة النهائية لحفلة بكرة الخميس 21 أكتوبر في منتزة برج خليفة، دبي، أشوفكم الساعة 6:30 مساءًا إن شاء الله".

وطرح الفنان محمد رمضان، أغنية "جو البنات" مع النجمين ريد وان ونعمان بلعياشي، عبر قناته على موقع "يوتيوب".

"جو البنات" هي الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وقدّمها الثلاثي في حفل افتتاح المهرجان يوم الخميس الماضي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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