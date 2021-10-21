بالصور: رونالدو يوجه رسالة للجمهور

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2021 8:53 صباحًا

وجه كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، رسالة إلى جمهور النادي الإنجليزي، عقب الفوز أمام أتلانتا الإيطالي بنتيجة 3-2 الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر رونالدو، عبر حسابه على “تويتر”، مجموعة من صور احتفاله بالهدف الثالث لمانشستر يونايتد في المباراة، وعلق عليها: “نعم مسرح الأحلام مشتعل”.

مضيفا: “نحن لا نزال على قيد الحياة، نحن مانشستر يونايتد. متحدون ولا نستسلم أبدا.. هذا أولد ترافورد”.

وجاءت ثلاثية مانشستر يونايتد عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة (53) وهاري ماجواير (75) وكريستيانو رونالدو (82).

بينما سجل ثنائية أتالانتا، ماريو باساليتش (15) وميريح ديميرال (29).

يذكر أن كريستيانو رونالدو نجح في التسجيل في 3 مباريات متتالية بدوري الأبطال رفقة “الشياطين الحمر” للمرة الثانية.

وسبق للنجم البرتغالي، تحقيق نفس الإنجاز في نوفمبر عام 2007، خلال رحلة “الشياطين الحمر” للتتويج باللقب القاري.

يذكر أن رونالد حقق إنجازا بتسجيله 38 هدفا بقميص فرق مختلفة في دوري الأبطال، أكثر من أي لاعب آخر طوال تاريخ المسابقة.