كرم كرم لـ”صوت بيروت انترناشونال”: سأدخل عالم الدراما قريباً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 10:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

كرم نقولا كرم مخرج لبناني شاب بدأ حياته العملية منذ سنوات قليلة، حيث نفذ أكثر من كليب غنائي وأبرزها “شو هالليلة” لعمته المطربة نجوى كرم. كما تعاون مع عدد من المطربين الشباب، لكنه دخل أخيراً إلى عالم تصوير الإعلانات وقدم منها مع الامم المتحدة، فماذا يقول كرم كرم لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن بداياته وطموحاته المستقبلية؟

كرم قال “عندما دخلت إلى الجامعة لدراسة الإخراج كان من ضمن أحلامي أن أقدم أهم وأجمل الأغاني المصورة خاصة أنني أملك أذناً موسيقية على خلفية انني عشت في بيت فني، وبالفعل صورت أكثر من كليب ومنها للمطربة نانسي نصر الله لكن يبقى كليب أغنية “شو هالليلة” لعمتي المطربة نجوى كرم له بصمة خاصة في مسيرتي المهنية لكن للأسف هذه الصناعة وصلت اليها متأخرة إذ أن الزمن تغّير ولم تعد الكليبات ذات الانتاج الضخم هي المطلوبة لتسويق الأغاني، بل باتت المطربة أو المطرب يعتمدان على الاطلالة بزي واحد اثناء التصوير الذي لا يتعدى الساعات.

ويضيف ” آخر كليبين صورتهما كانا الاول للمغنية سيرينا الشوفي والثاني لزوجتي عازفة الكمان فانيسا بيار نصار، وقد صورت هذين العملين في إطار الرمزية الفنية”.

أما بخصوص إنتقاله لتصوير الإعلانات فأكد أن “هذا العمل أحبتته جداً ومردوده المادي أكبر من الكليبات وقد وجدت أنني استطيع أن أبرع من خلاله وقد نفذت حتى الان عشرات الاعلانات ومنها مع الامم المتحدة التي حملت طابعا انسانياً وبالنسبة للجانب التجاري فقد صورت اعلانا لشركة هاتف ذكي عالمي مع المطربة العراقية رحمة رياض وزوجها الفنان الكسندر غلوم ولاقى هذا العمل أصداء إيجابية عند الجمهور”.

وعن رأيه بالكليبات التي عرضت في الفترة الأخيرة ونالت إعجابه قال “أحببت جدا كليب النجمة نانسي عجرم الذي صورته مع المخرج سمير سرياني اذ ان التقنيات التي نفذت فيه مميزة للغاية. وهذا الكليب صور ضمن السياسة التي باتت معتمدة، أي اللوك الأوحد والتصوير ليوم واحد فقط”.

وأخيرا يقول كرم أن لديه مشاريع عدة ضمن سياق تصوير الاعلانات والافلام الوثائقية حيث أصبح لديه خبرة في هذا المجال. كما يتحضر لتقديم نصاً درامياً تلفزيونياً يتألف من 8 حلقات إلى منصة “شاهد” لأنه يريد أن يدخل هذا المضمار الذي بات غزيراً في لبنان والعالم العربي.