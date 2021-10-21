فارس كرم يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات.. وهكذا علق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصل النجم اللبناني فارس كرم على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية لينضم بذلك إلى قائمة كبيرة من الفنانين الذين منحوا الإقامة ومنهم الفنانة نجوى كرم والفنان مروان خوري.

وأعلن فارس كرم، خبر حصوله على الإقامة الذهبية من إمارة دبي، حيث قال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “الامارات الحبيبة شرّفتني باقامتها الذهبيةشكرا لهيئة الثقافة والفنون في دبي. أدام الله هذا البلد الغالي بأهله وناسه الكرام”.

على صعيد آخر، انتهى فارس كرم من تسجيل 17 أغنية جديدة يتعاون في جميعها مع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ، وسيُصدر 7 أغنيات منها فقط ضمن ألبومه المقبل، على أن يحدّد لاحقًا كيفية طرح الأغاني الأخرى.

نفيد بالذكر أن ألبوم فارس كرم “44:36” تضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.