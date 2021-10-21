أبرزهم بيلي إيليش.. مشاهير أحبوا مسلسل “Squid Game”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حظيت الدراما الكورية بحب وثناء المعجبين في جميع أنحاء العالم، بمن في ذلك بعض المشاهير المعروفين. وكان المسلسل الكوري “Squid Game” واحداً من أكثر المسلسلات الدرامية الكورية التي تم تداولها والحديث عنها، منذ عرضها الأول الشهر الماضي.

وقد لاقى هذا المسلسل الكثير من المشاهدات والإعجاب لدى الكثيرين في جميع أنحاء العالم، بمن في ذلك بعض المشاهير، ومن بين عشاق تلك الدراما غير العادية، نجمة البوب الأميركية بيلي إيليش، ومغنية الهيب هوب كاردي بي؛ فهما من بين الملايين الذين شاهدوا وأحبوا عرض ألعاب البقاء على قيد الحياة.

بيلي إيليش

كشفت نجمة البوب الأميركية بيلي إيليش في حديثها إلى مجلة Sunrise Australia، أنها من عشاق مسلسل ” Squid Game”، لدرجة أنها أكملت العرض بأكمله في يومين فقط.

كاردي بي

غيّرت المغنية ومغنية الراب كاردي بي صورة ملفها الشخصي على حسابها الرسمي على “تويتر” للصورة الترويجية للمسلسل، وهي عبارة عن صورة مقربة لوجه الدمية يمكن رؤيتها في اللعبة الأولى الشهيرة Red Light ،Green Light للعرض. وأضافت بي لمسة إلى الصورة، وقامت بتعديلها بحيث يكون شعر الدمية أزرق ساطعاً.

كلوي بيلي

انتقلت الممثلة والمغنية الأميركية كلوي بيلي إلى “تويتر”، بعد أن انتهت من مشاهدة المسلسل، وقررت التواصل مع متابعيها وإجراء مناقشة. بمجرد أن أكملت الحلقة التاسعة كتبت: “واااو.. لقد أنهيت لعبة Squid Game اليوم.. لنتحدث عنها”.

وسرعان ما توجه المعجبون بسرعة إلى التعليقات للرد عليها، وسألها البعض عن لعبتها المفضلة، بينما نشر البعض الآخر الميمات، وصور GIF حول المسلسل.

تايكا وايتيتي

كتب المخرج النيوزيلندي تايكا وايتيتي، المعروف أيضاً باسم تايكا كوهين، على منصة “تويتر” عن مسلسل “Squid Game”، وطالب تايكا متابعيه بمشاهدة المسلسل بلغته الأصلية، بدلاً من اختيار تغيير الصوت إلى اللغة الإنجليزية على منصة نتفليكس. وكتب: “ليس عليك مشاهدة Squid Game مدبلج باللغة الإنجليزية”.