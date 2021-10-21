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الفنانة المصرية بشرى تتعرض لحادث أثناء مهرجان الجونة السينمائي

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محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

تعرضت الفنانة المصرية بشرى لحادث أثناء مهرجان الجونة السينمائي.

 

وانقلبت السيارة الصغيرة التي كانت تقل النجمة أثناء تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة، وفقا لـ«المصري اليوم».

 

وأكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي أن الفنانة خضعت لبعض الفحوص الطبية.

 

يُذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان الجونة تستمر هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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