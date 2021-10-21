مهرجان العين السينمائي يعلن الفائزين في مسابقة "السيناريو غير المنفذ"

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

كشف مهرجان العين السينمائي الدولي عن أسماء السيناريوهات الفائزة في النسخة الأولى من مسابقة «مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ» للفيلم القصير، التي أطلقها «العين السينمائي» في دورته الثالثة الماضية بدعم من مهرجان أبوظبي، الشريك الثقافي الاستراتيجي، بهدف الكشف عن مواهب مبدعة من شأنها خلق جيل جديد من الكتاب الإماراتيين يسهم في إثراء المحتوى المحلي بموضوعات تقدّم للسينما وتخلق حالة إبداعية.



وذهبت الجوائز لكتاب سيناريو إماراتيين شباب، وهي سيناريو «موازي» للكاتب حمدان الكتبي، وسيناريو «البيطري الصغير» للكاتب علي لاري، وسيناريو «حلم صغير» للكاتبة سراء عبد العزيز الشحي. وقد تم اختيار السيناريوهات الفائزة من قبل لجنة تحكيم متخصصة، تولى رئاستها المخرج والكاتب الإماراتي صالح كرامة، مع عضوي اللجنة السيناريست الإماراتي أحمد سالمين والمخرج الإماراتي د. حسين إبراهيم، وفاز كل سيناريو بجائزة قيمتها 20 ألف درهم إماراتي، تذهب لمؤلف السيناريو.

وتأتي مسابقة «مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ» إيماناً من مهرجان العين السينمائي الدولي ومهرجان أبوظبي بمدى أهمية السيناريو في العمل الفني باعتباره أحد العناصر الأساسية المكونة للفيلم السينمائي، والتي تسهم وبشكل كبير في نجاح العمل، وحول تنفيذ هذه المبادرة التي تهدف لدعم الإبداعات المحلية في عالم التأليف.

ورأت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أنّ المجموعة تدعم منصات تطوير السينما الإماراتية إسهاماً منها في تمكين استدامة تنمية المواهب، معبرةً عن اعتزاز المجموعة بشراكتها مع مهرجان العين السينمائي، ودعمها لمسابقة مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ، والتي تستهدف المؤلفين الإماراتيين الشباب، لخلق جيل جديد من كتاب السيناريو وصانعي الأفلام الإماراتيين الناشئين يستطيع إثراء المحتوى المحلي بموضوعات جديدة تقدّم للسينما.

ومن جهته، عبّر مدير ومؤسس المهرجان عامر سالمين المري عن سعادته بالتعاون مع «مهرجان أبوظبي» إحدى أبرز الفعاليات الثقافية الرائدة محلياً وعالمياً، باعتباره الشريك الاستراتيجي الثقافي للمهرجان، في إطلاق وتنفيذ هذه المبادرة الخلاقة التي تستهدف المؤلفين الإماراتيين الشباب، حيث قضت شروط المسابقة بمشاركة كل كاتب سيناريو إماراتي لا يزيد عمره على 35 سنة، وأن يكون السيناريو أصلياً ومكتوباً مباشرة للسينما، أو مأخوذاً عن عمل أدبي منشور، وأن يكون نص الفيلم روائياً وليس وثائقياً، وأن يغطي السيناريو المقدم مدة عرض لا تزيد على 30 دقيقة.