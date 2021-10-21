شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجى تحيى حفلاً غنائيًا فى السعودية 29 أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة اللبنانية هبة طوجى ثانى حفلاتها في السعودية يوم 29 أكتوبر الجارى، بمشاركة الموسيقار الكبير أسامة الرحباني، وتحتفل طوجي مع جمهورها السعودى بعودتها لساحة الحفلات الجماهيرية بعد غياب دام أكثر من عام ونصف بسبب أزمة كورونا، تزامنا مع انشغالها بتجربة الأمومة لأول مرة عقب زواجها من الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف .

ومن ناحية أخرى، تنشغل هبة طوجي حاليا في الانتهاء من تحضيرات ألبومها الجديد، مع الموسيقار أسامة الرحباني، بين لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي بعد قرابة خمس سموات منذ آخر ألبوماتها، وانشغلت على تحضير أغنياته لمدة سنة وأطلقت أولى مفاجآته مطلع العام بأغنية لحبيبي بغني".

ويأتي الألبوم الجديد والخامس في مسيرة هبة التي استهلتها منذ 10 سنوات بألبومها الأول "لا بداية ولا نهاية"، ومن بعده بثلاث سنوات ألبوم "يا حبيبي" والذي ضم 16 أغنية مختلفة، منها "خلص" و"صباح الخير" و"أول ما شفته"، وتلته بعده بثلاث سنوات بألبومها المميز "هبة طوجي 30"، والذي خاضت خلاله مغامرة غنائية غير مسبوقة في المجال بتقديمها 30 أغنية دفعة واحدة، من بينها "انت حبيبي" و"انت اللي فليت" و"يلا نرقص" بالإضافة إلى ألبومها المخصص لأعياد الكريسماس "هللويا" بجانب عشرات الأغاني المنفردة.