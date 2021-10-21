شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيلم The Flash الجديد .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة DC Comics اول فيديو ترويجى لـ فيلم The Flash الجديد، الذى سيصل دورالعرض الأمريكية، وبعض من دور العرض حول العالم بداية من يوم 4 نوفمبر المقبل، وستصل مدته إلى حوالى ساعتين.

The Flash بطل خارق أمريكي، مبني على شخصية تحمل نفس الأسم من ابتكار دي سي كومكس، ولم تكشف الشركة المنتجة عن ما يدور عنه الفيلم الجديد.

فيلم The Flash من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم بن أفليك، مايكل كيتون، عزرا ميلر، تيمويرا موريسون، رون ليفينجستون، كيرسي كليمونز، ماريبيل فيردو، ساويرس مونيكا جاكسون، ساشا كالي، رودي مانكوسو، ايان لوه، ريتشي لوري.

وكان لعب النجم عزرا ميلر، لأول مرة The Flash في فيلم Zack Snyder باتمان ضد سوبرمان، بالإضافة إلى ظهوره في "Suicide Squad"، و "Justice League"، وسيقوم المخرج آندي موسكيتي، الذي أخرج سلسلة أفلام "It"، بإخراج العمل.