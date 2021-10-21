رامي صبري لـ"ريد وان": "نفتخر بك كفنان عربي مغربي عالمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان رامي صبري، على توجيه رسالة للفنان المغربي ريد وان.

ونشر "رامي"، صورة ريد وان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "نرحب بك في بلدك الثاني مصر وبالتحديد على مسرح مهرجان الجونة".

وتابع: "لأنك فنان كبير ونفتخر بك كفنان عربي مغربي عالمي، ونعتذر عن عدم تقديمك بالشكل الصحيح في حفل مهرجان الجونة.. أكيد ما كان بالقصد".

وأضاف: "نورت مصر إنت وكل الفنانين اللي حضروا معاك.. الفنانة والصديقة مهيرة عبدالعزيز والفنان الموهوب نعمان بلعياشي شرفتونا".

وكان مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، قد أصدر بيانا وجه خلاله اعتذارا رسميا للشعب المغربي الشقيق عن عدم تقديم النجم العالمي من أصل مغربي "ريد وان" والملحن المغربي "نعمان بلعياشي" خلال حفل الافتتاح.

وجاء في البيان: "نود التوضيح أن ما حدث هو خطأ غير مقصود في الإعداد للحفل وتعرب عن أسفها لوقوعه ونتمنى عدم تكراره".

وتؤكد إدارة مهرجان الجونة السينمائي، احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهما قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي، وتقديرها للإنتاج الفني لهؤلاء المطربين، وتتوجه بجزيل الشكر لكلا من الفنان "ريد وان" والملحن "نعمان بلعياشي" على الأداء المتميز الذي تم تقديمه خلال حفل الافتتاح. كما تؤكد إدارة المهرجان اعتزازها بالمشاركات المغربية في مهرجان الجونة بكافة دوراته سواء من الأفلام المغربية المشاركة أو صناع الأفلام أو كافة الحضور المشاركين.