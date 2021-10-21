شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مليون دولار لـ فيلم الرومانسية After We Fell بعد أكثر من شهر على عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الدراما والرومانسية After We Fell إلى 21 مليون و 278 دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 10 سبتمبر الماضى، وحقق 426 ألف دولار بـ 246 دار عرض أمريكية في العرض الافتتاحى للفيلم.

وانقسمت إيرادات فيلم After We Fell بين 2 مليون و125 آلاف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 19 مليونًا و 152 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

فيلم After We Fell يدور حول فتاة تدعى تيسا، التي تقوم بأخذ كبر قرار في حياتها، وبالتالي يتغير كل شيء، خاصة مع الكشف عن أسرار عائلتها، وبالتالي يكون على شاب يدعى هاردين، أن يساعدها في المطالبة بحقوقهم في مستقبل أفضل.

وقام ببطولة فيلم After We Fell، كل من كيانا ماديرا، هيرو فينيس تيفين، جوزفين لانجفورد، أرييل كيبيل، ميرا سورفينو، ستيفن موير، لويز لومبارد، كارتر جينكينز، روب إستس، تشانس بيردومو.