شكرا لقرائتكم خبر عن محسن منصور صاحب ملهى ليلى فى مسلسل "أنا وهى" مع هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان محسن منصور شخصية صاحب ملهى ليلى ضمن أحداث مسلسل "أنا وهى"، من بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذى يدور فى 8 حلقات، ومن المقررعرضه على إحدى المنصات الرقمية قريباً.

هنا الزاهد تظهر فى دور زوجة الفنان أحمد حاتم خلال أحداث المسلسل وتدخل فى صراعات معه بسبب الغيرة عليه، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول وتدور أحداثه حول شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما.

واستطاع أحمد حاتم وهنا الزاهد تكوين ثنائي فني خلال العامين الماضين، إذ قدما فيلم "قصة حب" فى إطار رمانسى، مع المخرج عثمان أبو لبن وحقق نجاحاً لافتاً، وبعدها قدما فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبد الحميد العام الماضى في اطار من الفانتازيا والكوميديا، كما اجتمعا في حكاية "لو كنت يوم انساك" من مسلسل حلوة الدنيا سكر" الذى خاضت به هنا أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.