صور| بوسي أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة بوسي جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت بوسي صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت بوسي في الصور مرتدية فستانًا أنيقًا، وحازت الصور على إعجاب جمهورها.

واحتفلت المطربة بوسي بتحقيق أغنية "أبيع الدنيا" 2 مليون متابع، عبر موقع "يوتيوب"، منذ أيام.

ونشرت بوسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"الحمد لله".

وطرحت المطربة بوسى أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أبيع الدنيا"، على يوتيوب، سبتمبر الماضي، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر ثالث تعاون معها، حيث تعاونا سويا في أغنيتين من قبل هما، "تعالى"، و"أنا الدنيا".