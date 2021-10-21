صور| ليلى أحمد زاهر أنيقة بـ"بالبدلة".. وشيماء سيف: "قمر يا لولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر، بإطلالة جديدة، مرتدية خلالها "بدلة"، أثارت بها إعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت "ليلى" الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "العشوائيات"، وعلقت الفنانة شيماء سيف على إطلالتها، قائلة: "قمر يا لولي".

فيما جاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "واو يا ليلى.. لوك ناري يدخل القلب في ثواني بجد"، "لولو القمر"، "أجمد لولي".

جدير بالذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر كان مسلسل"في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وهشام جمال ودلال عبد العزيز وشيرين، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.