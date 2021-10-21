شكرا لقرائتكم خبر عن ابن حسن عابدين: ذكرى ميلاد والدى فى 28 يوليو وليست اليوم وويكيبيديا أخطأت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد حسن عابدين ابن الفنان الكبير حسن عابدين أن موقع ويكيبديا وعدد من المواقع الأخرى أخطأت فى تحديد ذكرى ميلاد والده بأنها اليوم الموافق 21 أكتوبر ، وأن العديمن وسائل الإعلام تناقلت هذه المعلومة الخاطئة.

وكشف ابن الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن تاريخ ميلاد والده الصحيح هو 28 يوليو عام 1931.

وأشاار خالد حسن عابدين إلى أن والده ينتمى لعائلة ترجع جذورها إلى شبه الجزيرة العربية، وكان والده أمى لا يقرأ ولا يكتب ولكنه كان شخصية قوية وذو هيبة، ويمتلك أراض زراعية.

وتزوج والد حسن عابدين مرة واحدة وأنجب 15 ولاداً وبنتاً، وكان ترتيب الفنان الكبير الرابع بين إخوته، وتوفى شقيقه الأكبر أثناء دراسته بكلية الشرطة، وله أخ مستشار وأخ مهندس زراعى ورابع لواء مهندس شارك فى حرب أكتوبر، وشقيقه الأصغر ممدوح كان ضابط احتياط واستشهد فى حرب 73.

ومنذ طفولته بالمرحلة الابتدائية ظهرت قوة حسن عابدين فى اللغة العربية وبرع فى الإلقاء، وشارك بالتمثيل فى فرق المدرسة والمحافظة.

والفنان الراحل حسن عابدين خير من جسد أدوار موظف الطبقة الوسطى الشريف المكافح، وهو أحد أشهر نجوم الدراما والمسرح والتليفزيون، وقدم خلا مشواره الفنى العديد من المسلسلات التى ارتبط بها الجمهور ومنها أهلا بالسكان ، وفى حاجة غلط ، وبرج الحظ ، وفى المشمش وغيرها ، كما قدم العديد من المسرحيات الاجتماعية والسياسية ، ومنها نرجس ،نادى العباقرة ،الطفل المعجزة، ملك يبحث عن وظيفة، على الرصيف، بولوتيكا، عش المجانين.

وهو أحد أشهر نجوم الدراما والمسرح والتليفزيون، وعرف البطولة مقاومًا العصابات الصهيونية على أرض فلسطين، وهو فى سن 17 عامًا قبل أن يكون بطلًا على خشبة المسرح وشاشات السينما والتليفزيون.