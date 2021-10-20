معالي المستشار تركي آل الشيخ يعلن إنطلاق موسم الرياض.. افتتاحٌ مبهر وحضورٌ مذهل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انطلق موسم الرياض أمس الأربعاء، بمسيرة الافتتاح الاستعراضية الكبرى، والتي شهدت اقبالًا جماهيريًا كبيرًا على حضورها من المواطنين المقيمين والزوار.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، معالي المستشار تركي آل الشيخ إنطلاق موسم الرياض 2021 قائلًا: “يجمع عنده حق الطموح ويحقق الأحلام وفي الختام أهلا وسهلًا بكم في موسم الرياض”.

بدأت فعاليات المسيرة التي تضم أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، بعروض راقصة، في أجواء تعكس مدى الإقبال الكبير على موسم الرياض. وكان لافتًا بدء مسيرة موسم الرياض مع أغنية الموسم على العرضة السعودية التي لاقت تفاعلًا كبيرا من الحضور خلال الحفل وعلى السوشيال ميديا.

يحمل موسم الرياض هذا العام شعار “تخيل أكثر” وخلال مسيرة الافتتاح قال معالي المستشار تركي آل الشيخ في كلمته: “الموسم الأول كان شعارنا تخيل والموسم هذا تخيل أكثر .. ما دام عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي أنه يحقق حلمه”.

وتصدّر هاشتاغ (موسم الرياض) الترند على تويتر المملكة وفي معظم الدول العربية، حيث أشاد الجمهور بالافتتاح المميز والاستثنائي لهذا الموسم وأثنوا على الجهود التي بذلها معالي المستشار تركي آل الشيخ.

وكانت قد ورسمت طائرات الدرون أحلى اللوحات في سماء مسيرة افتتاح موسم الرياض حسبما نشر حساب موسم الرياض على تويتر.

وأيضًا كان دخول بيت بول على المسرح خلال حفله مميزاً، إذ أشار معالي المستشار تركي آل الشيخ من خلال تغريدة له على تويتر إلى أن الحضور بحفله تجاوز الـ 250 ألف.

يأتي انطلاق موسم الرياض بعد انتظاره بشغف من قبل الجماهير المحلية والعالمية التي شاهدت الإعلان عن موعد انطلاقه في منهاتن ونيويورك ،لندن ونيوكاسل في بريطانيا، وعدد من المدن العربية، من دبي والكويت والدوحة، فضلًا عن المدن السعودية الكبرى، وشاشات التلفزة العربية والعالمية.

يذكر أنه يتواجد في موسم الرياض 14 منطقة للترفيه تضم 7500 فعالية، وممشى بطول 3 كيلومترات، وأكثر من 200 مطعم ومقهى ومتجر، و4 مسارح، وأرينا عالمية، و500 لعبة إلكترونية، و9 استوديوهات عالمية، بالإضافة إلى ملعب غولف و12 ملعب بادل تنس، وأول وأكبر سكاي لوب متنقل في العالم، بطاقة استيعابية تبلغ 40% وأكثر.

كما يشمل الموسم أمسيات شعرية، وتجربة القتال في 5 عصور، وركوب الدبابات الحربية، والرماية بالذخيرة الحية، و15 ميدان رماية تفاعلياً، والعديد من الفعاليات النوعية والعالمية والتي تقام لأول مرة في السعودية.