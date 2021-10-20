“كرّر القبلات مع زوجته”.. أحمد الفيشاوي يُثير الجدل مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت ندى كامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، أنظار الحضور على “الريد كاربت” في اليوم الخامس لـ”مهرجان الجونة السينمائي الدولي” في دورته الخامسة. وأثارت الجدل مرة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مشهد رومانسي وهي تقبّل زوجها أحمد الفيشاوي أمام الكاميرات، وانهالت التعليقات على صورتهما من متابعيهما على السوشيال ميديا قائلين: “ربنا ميقطعهاش عادة”.

وكان الثنائي قد أثارا الجدل على مواقع التواصل قبل بدء حفل افتتاح المهرجان بعدما نشر الفيشاوي مقطع فيديو بدا فيه وهو يقبّل زوجته أثناء ركوبهما سيارة الغولف.

ويُعرض لأحمد الفيشاوي في “مهرجان الجونة السينمائي” فيلم “قمر 14” في عرضه العالمي الأول ضمن عروض قسم الاختيار الرسمي- خارج المسابقة، حيث يشاركه في بطولة الفيلم كل من خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور وغيرهم، وهو قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.