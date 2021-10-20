“واتساب” تضيف زراً جديداً إلى مكالمات الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أضاف تطبيق “واتساب” المملوك لـ”فيسبوك” زرا جديدا يجعل المحادثات الجماعية تجربة أكثر متعة. وهذا الزر مرتبط بمكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية الجماعية، ما يؤدي إلى تحسينها بشكل كبير.

ويمكن للمستخدمين الآن الاتصال بمجموعة “واتساب” والانضمام إلى المكالمة الجارية من نافذة دردشة جماعية. وجعل هذا “واتساب” أقرب إلى تطبيقات الدردشة المرئية الشهيرة مثل “زووم” و”غوغل ميت”. ويمكن الآن الانضمام إلى مكالمات الفيديو الجماعية مباشرة من علامة تبويب الدردشة.

من جانبه، قال متحدث باسم التطبيق الشهير: “إننا نجعل من السهل التواصل تلقائيا مع مجموعاتك. انضم إلى المكالمات الجارية مع مجموعاتك في أي وقت، ومن دون مجهود وبشكل مباشر من عرض الدردشة بنقرة واحدة”، وفق ما نقلته صحيفة “ذي صن” البريطانية.

قائمة الدردشة

ويعني الزر الجديد أنه يمكنك الاتصال بمجموعة “واتس آب” (أو الانضمام إلى مكالمة) من الدردشة نفسها.

وسيظهر الإشعار المعاد تصميمه الآن باسم المجموعة، بدلا من إدراج المشاركين. وسيتمكن الأشخاص في المجموعة فقط من الانضمام إلى المكالمة.

وستظهر المكالمة أيضا في قائمة الدردشة، بحيث يمكنك بسرعة وسهولة معرفة المجموعات التي لديها مكالمات جارية.

وتقول شركة “واتساب” أيضا إن الزر الجديد يقدم “نغمة رنين مميزة أخف”.

يشار إلى أن التحديث الجديد أصبح متاحا الآن على نطاق واسع، وبمجرد التحديث، ستكون قادرا على رؤية التصميم الجديد.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة “واتساب” عن إضافة المكالمات الجماعية القابلة للانضمام، ما يعني أنه يمكن الانضمام إلى مكالمات “واتساب” الجماعية الجارية بعد بدئها، بدلا من تفويت المحادثة إذا لم تقبل دعوة الاتصال من البداية.