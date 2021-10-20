بالصور – بشرى تتعرض لحادث في الجونة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرضت منذ قليل الفنانة بشري لحادث في الجونة، بعد انقلاب البتش باجي بها وبمقدم البرامج محمد مكاوي، بعد اصطدامه بشجرة أثناء قيامهما بتسجيل حوار لإحدى قنوات السوشيال ميديا وتعرضت بشرى لكدمات قوية في الجسد وارتطام في الراس بينما أصيب مكاوي باشتباه كسر في اليد.

وتم نقل بشرى ومكاوي سريعا إلى المستشفى للاطمئنان على صحتهما وتم إجراء الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة وتلقت بشرى العلاج اللازم للكدمات مع نصيحة من الفريق الطبي بالحصول على راحة اليوم.

بنفس الوقت طمأنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، الجمهور، في بيان أصدرته، على الحالة الصحية للفنانة بشرى، مؤكدة أنها بخير والحادث الذي تعرضت له لم يكن مروعًا.

كما أكدت بشرى خلال تصريحاتها لإدارة مهرجان الجونة السينمائي، أن حالتها الصحية مستقرة، وتجري حاليا الفحوصات الطبية، وستغادر المستشفى في أقرب وقت.