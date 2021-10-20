هكذا تخلصت بريانكا شوبرا من التوتر.. وما حقيقة حملها؟!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت نجمة بوليوود الشهيرة ​بريانكا شوبرا​ Priyanka Chopra مجموعة من صور لها على صفحتها الخاصة في إنستغرام وهي تغطس في أعماق البحر في إسبانيا؛ حيث كانت تمضي عطلة نهاية الأسبوع مع بعض الأهل والأصدقاء.

وأرفقت النجمة الصور بتعليق شكرت فيه كل من رافقها في هذا اليوم، وفريق الغطس الذي ساعدها والتقط لها الصور الجميلة تحت المياه.

وكان من أبرز الأشخاص الذين شكرتهم على تمضية هذا اليوم المميز، الذي ساعدها في التخلص من التوتر والضغط، الشقيق الأصغر لزوجها نيك جونس، فرانكي.

وبعد انتشار الصور، عمد بعض رواد الإنترنت وبعض المواقع العربية إلى التساؤل عن حقيقة حمل النجمة البالغة من العمر 39 عاماً؛ إذ إنها تظهر في الصورة الأخيرة ببطن منتفخ.

يذكر أن بريانكا شوبرا تشارك في بطولة الجزء الجديد من فيلم The Matrix Resurrections، الذي سيعرض في موسم الكريسماس، وسيتمّ طَرحه في دور السينما العالمية في الوقت نفسه بالتوازي مع عرضه على منصة HBO MAX يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.