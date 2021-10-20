السدحان ينشر فيديو لـ”نقطة من أول السطر” في أبوظبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتواجد الفنان عبد الله السدحان حالياً في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في أبوظبي، ونشر فيديو له وهو في غرفة المكياج للاستعداد لتصوير مشهد جديد من عمله القادم، وعلَّق على الفيديو وكتب: مسلسل (نقطة من أول السطر).. في غرفة الماكياج.. أبوظبي الحبيبة.

ويطرح هذا المسلسل قصة رجل يدخل في غيبوبة لمدة 20 عاماً، فيستيقظ بجسد أربعينيّ وعقل عشرينيّ، وتبدأ هنا الحكاية وأحداث العمل وتبدأ الصراعات.

المسلسل إخراج إيلي حبيب، والعمل اجتماعيّ كوميديّ، من بطولة الفنان عبد الله السدحان، أحمد شعيب، مها عبد الله، شيماء سبت، مريم الغامدي، إسراء عزيز، رنا جبران، بندر باجبع، ندى توحيد، عبد الكريم محمد، تركي الشدادي، بالإضافة إلى آخرين، ويقع في 30 حلقة.

يُذكر أن الفنان السعودي عبد الله السدحان شارك للمرة الثانية بعمل درامي في الموسم الرمضاني بالكويت، حمل المسلسل اسم “شيلوي ناش”، وقد تمَّ اقتباس اسم العمل من أسماء أبطاله، حيث يجسِّد السدحان شخصية “شيلويح”، أما الفنان الكويتي يعقوب عبد الله فيجسِّد دور صديقه “ناشئ”، وتمَّ اختصار هذه الأسماء ليصبح اسم المسلسل “شيلوي ناش”، وأحداث العمل تدور حول صديقين من ذوي الدخل المتوسط، وكلٌّ منهما يعيش مع والدته في الحي، وتجسد دور والدة السدحان في العمل الفنانة البحرينية لطيفة المجرن، فيما يجسِّد الفنان محمد العجيمي دور عم يعقوب عبد الله، وتتوالى الأحداث؛ حيث يتزوج كلٌّ من (شيلويح) و(ناشئ)، ويتعرضان للكثير من المواقف، منها التراجيدي ومنها الكوميدي، ورغم المصاعب الكثيرة فإنهما يتصديان لها. والمسلسل بشكل عام سلَّط الضوء على العلاقات الاجتماعية في حقبة السبعينيات، ويضمُّ نخبة من نجوم الدراما الكويتية.

وكان السدحان قد قدَّم العام الماضي مسلسل “كسرة ظهر”، مع نخبة من الفنانين الكويتيين، ولاقى نجاحاً، وتُعد أول مشاركة درامية له بالكويت، ووصفها السدحان بالناجحة، وأبدى رضاه عنها.

كما قدَّم مسلسل “الديك الأزرق”، الذي تمَّ تصويره في مصر والسعودية، و”الديك الأزرق” مسلسل كوميدي سعودي بمشاركة ممثلين من مصر، منهم الفنان بيومي فؤاد، والفنانة شيماء سيف، عُرض عبر إحدى المنصات الرقمية وقناة SBC السعودية.