تعرفوا إلى موعد حفل الفنانة نوال الكويتية في خورفكان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُطلّ الفنانة نوال الكويتية، على جمهورها العربي والإماراتي، في الشارقة، من مسرح مدرج مدينة خورفكان، التحفة المعمارية المصممة على الطراز الروماني، لتحيي حفلاً غنائياً يوم 18 نوفمبر المقبل، تقدّم خلاله أجمل أعمالها الغنائية التي رسخت في أذهان الملايين.

وفي مشهد يعكس جمال وروعة المدينة وتجلياتها الفنية والثقافية والسياحية، سيكون الجمهور المحبّ للنجمة الكويتية على موعد مع روائع الأعمال التي قدمتها خلال مسيرتها الطويلة المليئة بالألق والجمال والفنّ الراقي.

ويستمع عشّاق نوال لباقة متنوعة من أجمل أغنياتها التي قدمتها خلال مسيرتها منها «أنت طيب»، و«القلوب الساهية»، و«لقيت روحي»، وغيرها الكثير من الروائع الغنائية الخالدة التي تركت بصمة كبيرة في عالم الفن الخليجي.

ويحرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا» تشمل الحصول على نتيجة سلبية في تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر، وتطبيق سياسة التباعد الجسدي عبر وضع مقاعد الجمهور وفقاً لقواعد المسافة الآمنة بهدف المحافظة على سلامة الحضور.