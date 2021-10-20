دوقة كامبريدج كيت ميدلتون تطلق حملة لمكافحة الإدمان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تزامناً مع أسبوع التوعية بالإدمان الذي يقام في الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر، حضرت دوقة كامبريدج إطلاق حملة مكافحة الإدمان “Take Action On Addiction” التابعة للمؤسسة الخيرية The Forward Trust في لندن التي ترعاها منذ يونيو 2021.

في هذا الحدث ألقت دوقة كامبريدج كلمة افتتاحية، كما التقت بالمستفيدين من المؤسسة الخيرية وعدد من المؤيدين الذين لديهم تجربة معيشية للإدمان واستمعت إلى قصصهم.

كما تحدثت دوقة كامبريدج عن المفاهيم الخاطئة للإدمان، وشاركت في الموارد حول كيفية تلقي المزيد من الأشخاص للمساعدة بشكل أفضل وطلب المساعدة.

ألقت دوقة كامبريدج كلمة عن الإدمان ودور المجتمع في مكافحته، قائلة: “يمكننا جميعًا أن نلعب دورنا في المساعدة في هذا العمل- من خلال الفهم، والاستماع، والتواصل- حتى نتمكن معًا من بناء مجتمع أكثر سعادة وصحة ورعاية.”

وأضافت: “الإدمان ليس خياراً. لا أحد يختار أن يصبح مدمنًا. لكن يمكن أن يحدث لأي واحد منا. لا أحد منا محصن. ومع ذلك، نادرًا ما يتم مناقشة الإدمان باعتباره حالة صحية عقلية خطيرة. ونادرًا ما نأخذ الوقت الكافي لكشف الأسباب الجذرية الأساسية وفهمها تمامًا.”

“غالبًا ما تكون الرحلة نحو الإدمان متعددة الطبقات ومعقدة. ولكن، من خلال التعرف على ما يكمن وراء الإدمان، يمكننا المساعدة في إزالة المحرمات والعار الذي يحيط به للأسف.”

“كمجتمع، نحن بحاجة إلى أن نبدأ من موقف التعاطف والتراحم. حيث نرعى من حولنا، ونفهم رحلتهم، وما حدث قبلهم. نحن بحاجة إلى تقدير وتحديد أولويات الرعاية والدعم، والمساعدة في استعادة وربط الأفراد الذين يعانون بوضوح بالأشخاص من حولهم.”

وعن دورها في مؤسسة TheForwardTrust، قالت “كيت”: “هذا هو السبب في أنني متحمسة جدًا لعمل في TheForwardTrust، وهي منظمة أشعر بالفخر لكوني راعية لها. هذا هو العمل الذي تقدمونه أنتم والعديد من المؤسسات الخيرية الأخرى يومًا بعد يوم. وهو مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى.”

يهدف أسبوع التوعية بمكافحة الإدمان إلى تسليط الضوء على تحديات الإدمان وزيادة الوعي العام، وقد أصبحت دوقة كامبريدج راعية The Forward Trust في يونيو 2021. وقد كانت الدوقة أيضًا راعية العمل على مكافحة الإدمان (AonA)، والتي اندمجت مع The Forward Trust في مايو 2021.