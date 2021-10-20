شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد تنضم لمسلسل "الجسر" مع عمرو سعد ونيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة أسماء أبو اليزيد إلى أبطال مسلسل "الجسر"، مع النجمين عمرو سعد ونيللى كريم، الذى يتم تصويره حاليا استعدادا، لعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

من ناحية أخرى انتهت أسماء أبو اليزيد من تصوير مسلسل الجزء الخامس والأخير من مسلسل "الآنسة فرح " ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزآه الأول والثاني العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية .

وتدخل النجمة نيللى كريم خلال الأحداث فى صراع مع عمرو سعد خلال أحداث مسلسل "الجسر" ويتواجهان في حروب عديدة فى العمل الذى تدور أحداثه فى إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

وغابت النجمة نيللى كريم عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة، الذى يحضره كوكبة من نجوم الفن، إذ تنشغل نيللى بتصوير أحداث مسلسل "الجسر" أمام النجم عمرو سعد وتواجدت يوم الافتتاح داخل مصنع الحديد والصلب في حلوان من أجل التصوير.

مسلسل "الجسر" بطولة عمرو سعد ونيللي كريم ومحمد علاء وخالد كمال وسارة الشامي ومها نصار، وتدور أحداث العمل في إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.