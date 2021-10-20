شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يكشف كيف نشأت قصة الحب بينه وبين زوجته فى "سهرانين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ريم مصطفى، أثناء استضافتها مع الفنان كريم فهمى ببرنامج "سهرانين" الذى يذاع على قناة On ويقدمه الفنان أمير كرارة، أنها كانت تعاكس ابن الجيران عندما كانت صغيرة، وأول حب فى حياتها عندما كانت فى سن العاشرة، عندما كانت تذهب لنادى الجزيرة ولكنهما لم يتحدثا أبدا وكان حبًا من طرف واحد.

ومن جانبه قال الفنان كريم فهمى إنه كان مرتبطا بفتاة قبل الزواج، وكان عمره حوالى 16 عاما، مضيفا: "فجأة أصريت أن أذهب وأتقدم لها وعندما أبلغت والدى رفض أن يأتى معى وذهبت بمفردى، ولكن المفارقة أنها رفضتنى عندما تقدمت لها، وتعرفت على زوجتى من خلال صديقة مشتركة بيننا، ففى إحدى المرات اتصلت بى صديقتى وأبلغتنى أنها ستمر لتسلم علىّ ولكن معها صديقتها ولا بد أن ينصرفا سريعا، لأن صديقتها يجب أن تكون فى منزلها فى هذا الوقت".

وتابع فهمى: "عندما وصلا أول جملة قلتها لهما (ما أنتى عندك أصحاب حلوين أهو)، وبعد فترة سافرنا جميعا ونشأت قصة الحب بيننا وظلت لمدة عام، ثم تمت خطبتنا واستمرت لعام ثم تزوجنا، وأتذكر أول هدية أحضرتها لها عندما كنا فى الرحلة سويا وكان فانوس على ما أعتقد".