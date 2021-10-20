شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى: "هبة رجل الغراب" بدايتى.. وكريم فهمى: تعرضت لحادث كبير أثناء تصوير أمر واقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان كريم فهمى، أثناء استضافته ببرنامج سهرانين الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة On، أنه منذ كان فى المرحلة الابتدائية وكان لديه أفكار لقصص، وفى إحدى المرات كتب قصة بنتين توأم لاصقين فى بعض منهم طيبة والأخرى شريرة، وتدور الأحداث على هذا الأساس، وبعد مرور أعوام ظهر فيلم حسن ومرقص ووجد الكثير من الفكرة فيه مع اختلاف مورال الفيلم.

وقالت الفنانة ريم مصطفى: "قدمت العديد من الأعمال الكوميدية أولها مسلسل هبة رجل الغراب وكان أول عمل أقف فيه أمام الكاميرا، وبعد توقيع لعقد العمل كنت أذهب يوميا لمكان التصوير وأحضر مع المساعدين وأقنعتهم أنى أستطيع فعل كل شىء، وبالفعل صدقوا وبدأوا يوكلوا لى المهام".

وقال كريم فهمى: "أتذكر المرة الأولى التى وقفت فيها أمام الكاميرا، كان فيلم من إخراج عمرو سلامة وتأليفى ومن المفترض أن هناك مشهدا سأقفز فيه من فوق الكوبرى، وبعد أن قفزت وجدت الموضوع صعب جدا، وبعد الانتهاء أبلغنى عمرو سلامة أن الكاميرا حذفت المشهد وعلينا تصويره مرة أخرى، وكان هنا الخوف أكثر بعدما خضت التجربة".

كما كشف فهمى أنه تعرض لحادث كبير بالموتوسيكل أثناء تصوير "أمر واقع"، وكانت المرة الأولى الذى يقود فيها موتوسيكل، مضيفا: "ولكن بسبب إصرار المخرج بعدما تخطيت كاميرا التصوير اصطدم الموتوسيكل وانقسم لنصفين وذهبت للمستشفى على الفور بعد أن تعرضت للعديد من الكدمات والشروخ".