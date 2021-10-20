شكرا لقرائتكم خبر عن "لام شمسية" اسم مؤقت لمسلسل "منى زكى" رمضان المقبل بتوقيع مريم ناعوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار صناع مسلسل النجمة منى زكى اسم مؤقت لمسلسها بعنوان "لام شمسية"، وهو العمل المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل، وهو من تأليف مريم ناعوم وورشتها الكتابية، ومن إخراج كريم الشناوى، حيث بدأت الشركة المنتجة للعمل التحضيرات المبدئية للمسلسل.

وتعاقدت الشركة مع كل من الفنانين إياد نصار وأحمد رزق، لتقديم أدواراً مهمة ضمن أحداث المسلسل بجانب شخصية البطلة منى زكى، على أن يتم التعاقد مع باقى الممثلين خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن مريم ناعوم تمضى في كتابة الحلقات الأولى حتى يبدأ تصوير المسلسل مبكراً بحسب الجدول الزمنى الذى وضعه صناع العمل .

يذكر أن منى زكى قدمت العام الماضى مسلسل "لعبة نيوتن"، وحقق نجاحا كبيراً، وشارك في بطولته كل من محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج تامر محسن .

أما مريم ناعوم، فقدمت أخر أعمالها مسلسل "البريئة" بطولة كارمن بصيبص، وعرض على أحد المنصات الرقمية، وشارك في بطولته تقلا شمعون، بديع أبو شقرا، وأخرون، إخراج رامى حنا.