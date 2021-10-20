شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى: حضرت كل مسرحيات الزعيم وسمير غانم.. وأمير كرارة: عمرى ما روحت مسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان كريم فهمى إن مهنة التمثيل تجعلنا نعمل كثيرا فى الليل، متابعا: "أقوم بتأليف أعمالى فى الليل وليس النهار، ولا يمكن أن أشاهد المسلسلات ولا الأفلام إلا فى الليل".

وأضاف كريم فهمى، خلال برنامج سهرانين، المذاع على قناة on، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة: "كنت أذهب لمشاهدة المسرحيات وأنا صغير، وحضرت كل مسرحيات الفنانين عادل إمام وسمير غانم ومحمد صبحى، وذهبت أيضا مسرحية شارع محمد على أنا والعائلة ومعنا شقيقى الفنان أحمد فهمى".

وتابع كريم فهمى: "عرض علىّ عمل مسرح ولكن لم يكن العمل مشجعا لى، وأشعر أن الموضوع مرعب، والمسرح محتاج جرأة وتصرف سريع وتلقائية".

فيما قال الفنان أمير كرارة، إنه يحب دائما أن يخرج مع أولاده، ويحاول أن يتنكر خلال خروجه، ولكن يتم كشفه دائما ويعرفه الناس، مضيفا: "وابنى يقول لى إن الناس تعرفنى من خلال لبسى الذى أرتديه". وتابع كرارة: "عمرى فى حياتى ما ذهبت إلى مسرح، وأنا خايف أروح مسرح فاتمسك بعمل مسرحيات".