شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال ونضال الشافعى أبطال حدوتة "الشهر الثالث" من مسلسل "ورا كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صباح اليوم المخرج أحمد صالح تصوير أولى مشاهد حدوتة "الشهرالثالث" ضمن مسلسل "ورا كل باب"، بطولة الفنانين نضال الشافعى، دنيا عبد العزيز، ميمى جمال، وأحمد حلاوة، وهشام إسماعيل، وعفاف رشاد، وأحمد رفعت، وأخرون، تأليف ميرنا الفقى، وتجمع المشاهد الأولى كل من نضال الشافعى ودنيا عبد العزيز وينضم باقى فريق الممثلين خلال الأيام المقبلة.

وتعد حدوتة "الشهر الثالث هي الحكاية الثامنة، حيث عرضت حكايات "في عشق البنات، بطولة ميرنا نور الدين، و "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى، و"عائلة جيجى" بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الاتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، و"رق الحبيب" بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، و "قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية وفيدرا وهايدى رفعت ونور إيهاب ورانيا ملاح، كما تصور حاليا حكاية لحظة ضعف" بطولة رشا مهدى.

مسلسل "ورا كل باب" عرض قبل شهر رمضان الماضى، من خلال 5 حكايات الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، الثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة "ورقة ضغط" وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.