جمال سليمان: "مهرجان الجونة فيه عقول ومواهب وأستعد لمسلسل عن اللاجئين السوريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان جمال سليمان، عن مهرجان الجونة السينمائي مؤكدا أنه ليس مجرد إطلالات لفساتين النجمات، ولكن هناك عددًا من الأفلام الهامة المشاركة به.

وقال سليمان، ببرنامج "ET بالعربي": "مهرجان الجونة مش بس ريد كاربيت.. مش بس فساتين.. فيه ناس أصحاب عقول ومواهب، ومروا بصعوبات كتير ليحكوا حكاية مجتمع".

وأضاف، أنه يلوم على وسائل الإعلام بسبب التركيز المبالغ فيه على إطلالات الفنانين.

وعن مشاريعه القادمة، فأوضح أنه يستعد للمشاركة بمسلسل تدور أحداثه عن اللاجئين السوريين المتواجدين في ألمانيا.

جدير بالذكر أن الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.