غدا.. هنا الزاهد ضيفة إنجي علي في "أسرار النجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة هنا الزاهد، ضيفة، على الإعلامية إنجي علي، في برنامجها "أسرار النجوم"، في بث مباشر عبر إذاعة نجوم FM، غدًا الخميس، في تمام الساعة 8 مساءً.

ونشرت إنجي علي، صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: غدًا انتظروني والجميلة أم دم خفيف، حلوة الحلوات وباربي الشاشة، واحدة من اللي أثبتوا إن الجمال أحيانًا لا يأتي منفردًا، ممكن ييجي الجمال وخفة الدم والروح الحلوة والحضور والنجاح مع بعض، يوم الخميس على الهوا، على نجوم إف إم 8 مساءً".

ومن ناحية أخرى شاركت هنا الزاهد في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.