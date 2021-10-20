بالصور| محمد عبدالمعطي وزوجته فرح على يحضران "البحر أمامكم" في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

وصل منذ قليل السيناريست محمد عبدالمعطي وزوجته المذيعة فرح علي، إلى السجادة الحمراء، الخاصة بالفيلم اللبناني البحر أمامكم، والمعروض ضمن برنامج مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

كما حضرت الفنانة التونسية دارين حداد، الفنانة زينب غريب، وعدد من نجوم الفن. فيلم البحر أمامكم إخراج إيلي داغر | لبنان، فرنسا | 2021 | العربية | 117 د

تعود شابة لبنانية من فرنسا، إلى بيت أهلها في بيروت، التي فرت منها بعد عدة تجارب سيئة مرت بها. الإحساس المتزايد بالحصار داخلها، يدفعها للعودة إلى الجزء الآخر من حياة بيروت التي تخلت عنها في الماضي وهجرتها. فاز الفيلم بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير في الدورة الثالثة لمنصة الجونة السينمائية.