بالصور| دارين حداد بصحبة كلبها على السجادة الحمراء في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

وصلت منذ قليل الفنانة دارين حداد، إلى السجادة الحمراء، الخاصة بالفيلم اللبناني البحر أمامكم، والمعروض ضمن برنامج مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وجاءت دارين بصحبة كلبها الصغير، ووقفت لالتقاط عددا من الصور التذكارية، أمام عدسات الكاميرات.

البحر أمامكم

إخراج إيلي داغر | لبنان، فرنسا | 2021 | العربية | 117 د

تعود شابة لبنانية من فرنسا، إلى بيت أهلها في بيروت، التي فرت منها بعد عدة تجارب سيئة مرت بها. الإحساس المتزايد بالحصار داخلها، يدفعها للعودة إلى الجزء الآخر من حياة بيروت التي تخلت عنها في الماضي وهجرتها. فاز الفيلم بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير في الدورة الثالثة لمنصة الجونة السينمائية.

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