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تعرض ابنة إنجي وجدان لكسر في اليد (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت "نازلي" ابنة الفنانة إنجي وجدان لكسر في اليد، اليوم الأربعاء.

ونشرت إنجي صورة ابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت : "الحمد لله على كل شئ".

من ناحية أخرى شاركت إنجي وجدان في مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري.

ويشارك مع النجمة شريهان في بطولتها، النجوم: آسر ياسين، هاني عادل، أيمن القيسوني، تامر حبيب، حنان يوسف، إنجى وجدان، عماد إسماعيل، سمر يسري، سليم سليمان، وهاني إبراهيم"، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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