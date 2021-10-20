تعرض ابنة إنجي وجدان لكسر في اليد (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت "نازلي" ابنة الفنانة إنجي وجدان لكسر في اليد، اليوم الأربعاء.

ونشرت إنجي صورة ابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت : "الحمد لله على كل شئ".

من ناحية أخرى شاركت إنجي وجدان في مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري.

ويشارك مع النجمة شريهان في بطولتها، النجوم: آسر ياسين، هاني عادل، أيمن القيسوني، تامر حبيب، حنان يوسف، إنجى وجدان، عماد إسماعيل، سمر يسري، سليم سليمان، وهاني إبراهيم"، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.