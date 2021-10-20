بالصور| "دباديب" وأطفال على "ريد كاربت" فيلم "كوستا برافا" في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شهدت السجادة الحمراء للفيلم اللبناني "كوستا برافا" حضور صناع الفيلم، ومن بينهم الطفلتين المشاركتين، واصطحبتا "دباديب".

وتوافد عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، بينهم: علي الطيب، شريف رمزي، بنة خالد، رامي وحيد، إلى جانب مدير المهرجان انتشال التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم عمر الحمامصي.

وحضر مريم الخشت، أمير المصري، آدم الشرقاوي، أحمد داوود وعلا رشدي، وأحمد شوقي، إلهام شاهين، بسمة، عبير صبري، فاطمة الناصر.

كوستا برافا

إخراج مونيا عقل 2021 | العربية | 100 د

تهرب أسرة بدري من التلوث السام في بيروت، بالذهاب إلى منزل جبلي مستدام ذاتيا بنته الأسرة ذات الروح الحرة. لكن، وبشكل غير متوقع، يبنى مكب نفايات جديد خارج سور منزلهم، مما يتسبب في جلب قمامة وفساد بلد بأكمله إلى عتبة منزلهم. تتراكم أكوام القمامة، ويتصاعد الصراع بين الرحيل والمقاومة، الأمر الذي يهدد وحدة الأسرة ومنزلها المثالي.

ويعد الجونة واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.