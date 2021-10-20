بالصور| ريا أبي راشد وإلهام شاهين وبسمة بين حضور فيلم "كوستا برافا" لنادين لبكي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

حرصت المذيعة ريا أبي راشد، على حضور العرض الخاص بالفيلم اللبناني "كوستا برافا"، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي على مسرح البلازا، وكانت أول الحضور على السجادة الحمراء.

كما تواجدت الفنانة إلهام شاهين، الفنانة بسمة، الفنانة عبير صبري، الفنانة فاطمة الناصر.

كوستا برافا

إخراج مونيا عقل 2021 | العربية | 100 د

تهرب أسرة بدري من التلوث السام في بيروت، بالذهاب إلى منزل جبلي مستدام ذاتيا بنته الأسرة ذات الروح الحرة. لكن، وبشكل غير متوقع، يبنى مكب نفايات جديد خارج سور منزلهم، مما يتسبب في جلب قمامة وفساد بلد بأكمله إلى عتبة منزلهم. تتراكم أكوام القمامة، ويتصاعد الصراع بين الرحيل والمقاومة، الأمر الذي يهدد وحدة الأسرة ومنزلها المثالي.

ويعد الجونة واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.