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صور| بعد "براءة ريا وسكينة".. حورية فرغلي تتعاقد على فيلم "التجربة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعاقدت الفنانة حورية فرغلي، على المشاركة في فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "التجربة" وهو اسم مؤقت.

ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء مخرج العمل من معاينة أماكن التصوير والتعاقد مع باقي أبطال الفيلم، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج محمود سليم.

يذكر أن، حورية فرغلي صورت خلال الفترة الماضية جزء من مشاهدها بفيلم "براءة ريا وسكينة" بمشاركة وفاء عامر وآخرين ومن تأليف أحمد عاشور وإخراج عبد القادر الأطرش.

كما تنشغل "فرغلي" حاليًا بتصوير مسلسل "أيام وبنعيشها" بمشاركة شيري عادل وآخرين، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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