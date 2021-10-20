فيديو.. جسم غريب يشبه “نجمة الموت” يحلق فوق القمر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2021 8:24 مساءً

تمكن شاب صربي من تصوير جسم غريب، مر بسرعة كبيرة وترك ظلا كبيرا على القمر.

وسارع هواة نظريات المؤامرة إلى الادعاء بأن الحديث يدور عن كائنات فضائية، بحسب موقع “WALLA”.

الجسم غير المعروف يشبه “نجمة الموت” من سلسلة أفلام “حرب النجوم” شوهد وهو يحلق عاليا فوق القمر، وبعد نشر الفيديو على الإنترنت، ذهب الكثيرون إلى أن الكتلة الغريبة، التي تشبه النيزك، هي كائن فضائي يطير على سفينة تشبه “نجمة الموت”.

وأثناء تعقب الكاميرا للقمر في 23 أغسطس/آب الماضي، رصدت جسما صغيرا مرئيا في الزاوية اليمنى العلوية ويتجول حول القمر، تاركا ظلا كبيرا، قبل أن يختفي في الضباب.

لم يضع المشاهدون الوقت وقدموا نظريات مختلفة وغريبة لما هو موثق في الفيديو. وأوضح أحدهم: “لترك ظل على القمر، يجب أن يكون جسما ضخما، لذا فهو سفينة كبيرة حقا”.

وأضاف آخر: “إما جسم عملاق أو نيزك”، وكتب أحدهم: “هذه سفينة ضخمة، شيء بحجم نجمة الموت”.

وكان أحد محبي مراقبة النجوم التقط صورا للقمر العملاق مدعيا وجود جسم غريب يحوّم قربه وذلك عند مشاهدته القمر في ولاية أريزونا.

وقامت قناة Rondomon على اليوتيوب بعرض لقطات لكائنين غريبين يمران أمام القمر خلال فترة قصيرة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح المصور قائلا: “حلق جسم غريب بالقرب من القمر في أثناء التقاط صور للقمر العملاق من خلال تلسكوب NexStar 6se، وكانت الكاميرا المستخدمة عالية الدقة (Sony CX500V HandyCam HD)”.

وأضاف: “بعد تكبير العدسة لتوسيع نطاق الرؤية، تأكدت من وجود جسم غريب يحلق بالقرب من القمر”.

ووصف المدون Scott C هذا الفيديو بأنه غريب للغاية. ويبدو أن الجسم الغريب صلب نوعا ما لأنه لو كان شفافا لكنا سنرى ضوء القمر من خلاله، وفقا لما قاله.