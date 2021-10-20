إليسا: أعيش قصة حب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 5 ساعات

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن قصة الحب التي تعيشها، مشيرة إلى أن حالة من السعادة تعتريها في هذه المرحلة، وقالت “أعيش حالة حب حاليا وأنا سعيدة جدا ولا مانع من أتّكل على شريكي في بعض الأمور، حبيبي ليس قريباً بالمسافة، ولا أراه بشكل يومي، وهذا الأمر يساعد في الإبقاء على الشغف في الحب لوقت أطول”.

وصرحت إليسا بأنها مستعدة للقيام بالعمليات التجميلية، وذلك من أجل الحفاظ على صورتها التي تحب أن ترى نفسها فيها، وقالت: “لا أتعمّد إظهار مفاتني، لكن ليست لديّ أيّ مشكلة في حال ظهرت بعفوية”.