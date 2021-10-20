زوجة نيكولا معوض حامل بطفلهما الأول

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 5 ساعات

آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2021 6:35 مساءً

نشر الممثل اللبناني نيكولا معوض صورة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وظهر فيها برفقة زوجته مادلين، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

أحدثت الصورة التي نشرها نيكولا ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، إذ لاحظ المتابعون إنتفاخ بطن مادلين، وحملها في الأشهر الأولى بطفلهما الأول، ما أكده نيكولا في احدى المقابلات، معبرا عن سعادته بهذا الامر، لأنه سيصبح أباً في المرحلة المقبلة.

وكان قد كشف نيكولا، لـ تريندينغ، كيف تعرف على مادلين، وقال إنهما إلتقيا بالصدفة خلال مؤتمر للتبرعات لمساعدة اللاجئين، حين كانت مادلين موجودة في لبنان كمساعدة إنسانية للعمل مع اللاجئين على الحدود بين لبنان وسوريا.