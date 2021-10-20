فيديو مؤلم.. استدراج شاب مصري وقتله بـ 17 طعنة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 6 ساعات

جريمة بشعة شهدتها محافظة الغربية في مصر، وكشفتها كاميرات المراقبة، حيث جرى استدراج شاب من قبل مجموعة من الشباب وانهالوا عليه بالسكاكين حتى فارق الحياة بـ 17 طعنة.

في التفاصيل، استدرج عدد من الشباب زميلا لهم يدعى أمير فاروق، 24 عاما، وقاموا بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء في شارع الحلو التابع لدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، على وقع خلافات سابقة بينهم، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين الرئيسيين في الواقعة. وفق ما أوردت مواقع إخبارية مصرية.

وأظهتر الفيديوهات التي نشرها عدد من أصدقاء القتيل قيام مجموعة من الشباب مستقلين دراجات نارية، بالتوقف فجأة واستدراج المجني عليه إلى مشادة كلامية ومن ثم الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، والفرار بعدها من موقع الحادث على الفور.

الضحية

من جهتها، أعلنت نيابة ثان طنطا بالغربية، التصريح بدفن جثة المجني عليه بعد ورود تقرير الطب الشرعي، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

في حين دشن عدد من أصدقاء وزملاء القتيل هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان “شهيد الغدر” يطالبون فيه بالقصاص من المتهمين.