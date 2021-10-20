ما هي خطوات التسجيل في موسم الرياض 2021؟

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

بدأت في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر/تشرين الأول، فعاليات موسم الرياض 2021.



ويحمل موسم الرياض 2021 الكثير من المفاجأت للمواطنين والعرب وأيضًا الأجانب المقيمين في السعودية.

وتضمن الحفل مسيرة افتتاح موسم الرياض 2021، وهي أكبر مسيرة استعراضية في المملكة، حيث يؤدي أكثر من 1500 شخص بأزياء تنكرية وألعاب نارية مختلفة، كما أن هناك مدرج كبير ليستطيع الجماهير الاستمتاع بـ مسيرة افتتاح موسم الرياض 2021.

وأضافت السعودية أكثر 2500 طائرة درون لتصوير عروض مسيرة افتتاح موسم الرياض 2021 بشكل احترافي.

وسوف تنطلق الفعاليات في حوالي 14 منطقة وأكثر داخل المملكة العربية السعودية بالرياض، وجميع الفعاليات التي تٌقام تحت شعار "تخيل أكثر"، وتضم الفعاليات عروض محلية وعالمية.

يجب إضافة التذكرة إلى تطبيق توكلنا للتمكن من دخول موسم الرياض 2021، ونقدم لكم فيما يلي خطوات إضافة التذكرة إلى تطبيق "توكلنا".

بعد شراء تذكرة الموسم الثاني للرياض أو حتى مجموعة من التذاكر، يمكنك بكل سهولة إضافة هذه التذاكر وربطها بموقع "توكلنا"، وتأتي خطوات الإضافة للتذاكر بالطريقة التالية.

في البداية قم بالدخول على تطبيق "توكلنا" ثم اختر بعدها "رمز توكلنا".

ثم بعد ذلك قم بالضغط على إنشاء رمز، وقم بإدخال الرمز، وبعدها ستظهر التذكرة بعد ذلك عبر قائمة "خدمات الفعاليات".

وعليك تحديث التطبيق أولًا قبل الدخول عليه، وقبل إجراء خطوات التسجيل، وضحت إدارة تطبيق "توكلنا" بأنها خصصت خدمة إضافة التذاكر واستعراضها عبره بعد شرائها، وذلك لتسهيل الأمور على المواطنين والقائمين على مهرجان الرياض الموسم الثاني.

وسوف يوجد أيضًا فى موسم الرياض الثانى معارض ومزادات للسيارات العالمية، وحوالي 100 تجربة تفاعلية، أضف إلى كل هذه الفعاليات 200 مطعم وحوالى 70 مقهى مناسبة لجميع الأعمار والأذواق.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان الرياض حقق نجاح باهر، وجذب أكثر من 10 مليون زائر.