منى زكي بـ”لام شمسية” في رمضان 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الكاتبة مريم نعوم، عن تفاصيل المسلسل الجديد، الذي تقوم بكتابته حالياً، وستخوض به النجمة منى زكي ماراثون دراما رمضان القادم، حيث قالت: «انتظروني في رمضان 2022 بمسلسل لام شمسية، مع الفنانين منى زكي، وإياد نصار، وأحمد رزق، وسيُخرجه كريم الشناوي».

تصريحات الكاتبة مريم نعوم أدلت بها على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، حيث تعد هذه التجربة الأولى لمريم نعوم مع النجمة منى زكي في عمل درامي يشهد تعاونهما سوياً.

وتستعد النجمة منى زكي لبدء التحضيرات لمسلسلها الجديد «لام شمسية» بعد عودتها من مهرجان الجونة الذي تنتهي فعالياته يوم الجمعة القادم 22 أكتوبر الجاري، حيث تمني النفس بأن يشهد مسلسلها الجديد نجاحاً كبيراً مثلما حققه مسلسل “لعبة نيوتن” في رمضان الماضي للمخرج تامر محسن؛ حيث من المُقرر أنّ ينطلق التصوير خلال الأسابيع المُقبلة، حيث ما زالت مرحلة ترشيح الأبطال ومعاينة أماكن التصوير قائمة حتى الآن، فلم يُعلن عن أسماء المُشاركين باستثناء إياد نصار وأحمد رزق.

جدير بالذكر أنّ النجمة منى زكي تعيش نشاطاً سينمائياً كبيراً، حيث تُحَضِّر في الوقت الحالي فيلم «الجواهرجي» مع النجم محمد هنيدي، الذي يعتبر عودة لها مرة أخرى للسينما، بعد آخر تعاون مع الفنان بـ«صعيدي في الجامعة الأميركية»، والذي كان مَولِداً لها ولشباب جيلها في عالم البطولة، كأحمد السقا وطارق لطفي وهاني رمزي وغيرهم من الفنانين.