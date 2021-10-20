“دق القلب” لـ حسين الجسمي بالملايين!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى أغنية “دق القلب” للنجم الإماراتي حسين الجسمي أصداءاً إيجابية بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وحققت أغنية “دق القلب” أكثر من 5.8 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد من صدورها على قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “دق القلب” باللهجة العراقية، من كلمات كلمات رامي العبودي وألحان الفنان العراقي نور الزين وتوزيع حسام كامل. وتحتل أغنية “دق القلب” المراتب الأولى في قائمة ترند الموسيقى على “يوتيوب”، محققة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل.

وحرص عدد كبير من محبي حسين الجسمي من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديده وتهنئته، فتلقى سيلاً من التعليقات التي أثنت على أدائه للأغنية، وتصدّر هاشتاغ ”#دق_القلب” الترند على موقع “تويتر” في العراق والإمارات والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس ومصر وعدد من البلدان العربية.