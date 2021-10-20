شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يطرح أحدث أغنياته "ملكة جمال الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد المطرب محمد شاهين للأغاني الرومانسية مرة أخرى، وطرح أغنية جديدة تحمل اسم "ملكة جمال الناس"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات سلمى رشيد، وألحام سامر أبو طالب، توزيع معتز رضا.

وانتهى المطرب محمد شاهين من تسجيل أحدث أغنياته "معندانى" والتى سيتم طرحها على "يوتيوب"، من كلمات محمود كلازا، وألحان وتوزيع إسلام مونتى، ومن إخراج محمود بومبو

يذكر أن محمد شاهين قد طرح هو ومينا عطا خلال الفترة الماضية أحدث أغنياتهما التى تحمل اسم "2 وحوش" على يوتيوب، والتى تم طرحها على طريقة الديو، والأغنية من كلمات وليد العطار، وألحان وتوزيع رامى المصرى.

ويعد هذا التعاون هو الثانى الذى يجمع كلا من محمد شاهين ومينا عطا، حيث قدما من قبل أغنية "أنا الصاحب"، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى شريف مكاوى.