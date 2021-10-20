لبلبة تتمنى الحياة مع هذا الشخص على كوكب آخر

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 08:57 مساءً - كشفت الفنانة ” لبلبة ” في ردها على سؤال أحد متابعيها في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن الشخص الذي تتمنى العيش معه على كوكب آخر وهو الفنان ” عادل إمام ” .

حيث جاء سؤال المتابع : ” لو جاتلك فرصة تروحي كوكب تاني وتختاري حد يسافر معاكي تختاري مين ؟ ” .. لترد لبلبة عليه قائلة : ” أختار عادل إمام ييجي معايا .. هو فاهمني وأنا فاهماه وهنضحك مع بعض ” .

وعن حقيقة سقوطها على المسرح في حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي نفت الفنانة لبلبة ذلك مشيرة إلى أن ما حدث معها أنه أثناء نزولها من على المسرح انطفأت الأنوار تمهيداً لدخول الراقصين .

وتابعت أن بطانة الفستان كانت تعوّق حركتها مما جعلها تنزل على ركبتها من خلال تكنيك محدّد في الباليه فظنّ الجميع أنها سقطت على المسرح وسارعوا إليها .