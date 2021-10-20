بشرى تتعرض لحادث في مدينة الجونة

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 08:57 مساءً - تعرضت الفنانة ” بشرى ” منذ قليل إلى حادث أثناء تصويرها لإحدى حلقات برنامج “ سوشيال ميديا ” مع المذيع ” محمد مكاوي ” وهما يستقلان سيارة صغيرة .

حيث انقلبت السيارة (بيتش باجي) التي كانت تقلها هي والمذيع محمد مكاوي وهو ما أدى إلى إصابتها بعدة كدمات وجروح بالإضافة إلى تورم وجهها .. فيما أصيب مكاوى في كتفه وقدمه .

وتم نقلهما سريعا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقى الرعاية والعلاج وفقا لما أعلنت عنه إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي في بيان لها .