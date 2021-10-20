كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 08:57 مساءً - شارك الفنان ” محمد هنيدي ” متابعيه عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام البرومو الدعائي لبرنامجه الجديد ” هنيدي شو ” .
ويستضيف محمد هنيدي كما ظهر في البرومو عددا من نجوم الفن مثل : أحمد السقا وهاني رمزي وسميحة أيوب وداوود حسين ومصطفى قمر وشريف منير وباسم سمرة ومدحت صالح ولبلبة وغيرهم .
ومن المقرر إذاعة الحلقة الأولى من البرنامج يوم الجمعة القادم الموافق 22 أكتوبر على قناة المحور في تمام الساعة العاشرة مساءا .
وكتب محمد هنيدي في تعليقه على الفيديو : ” عالم هنيدي .. استعدوا يوم الجمعة والسبت الجايين .. هتشوفوا مفاجأت مع هنيدي شو .. رمضان مبروك ابو العلمين وأشهر شخصياتي راجعين على قناة المحور في هنيدي شو ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” هنيدي شو ” .. محمد هنيدي يدخل عالم تقديم البرامج .. شاهدوا البرومو الدعائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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