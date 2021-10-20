” هنيدي شو ” .. محمد هنيدي يدخل عالم تقديم البرامج .. شاهدوا البرومو الدعائي

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 08:57 مساءً - شارك الفنان ” محمد هنيدي ” متابعيه عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام البرومو الدعائي لبرنامجه الجديد ” هنيدي شو ” .

ويستضيف محمد هنيدي كما ظهر في البرومو عددا من نجوم الفن مثل : أحمد السقا وهاني رمزي وسميحة أيوب وداوود حسين ومصطفى قمر وشريف منير وباسم سمرة ومدحت صالح ولبلبة وغيرهم .

ومن المقرر إذاعة الحلقة الأولى من البرنامج يوم الجمعة القادم الموافق 22 أكتوبر على قناة المحور في تمام الساعة العاشرة مساءا .

وكتب محمد هنيدي في تعليقه على الفيديو : ” عالم هنيدي .. استعدوا يوم الجمعة والسبت الجايين .. هتشوفوا مفاجأت مع هنيدي شو .. رمضان مبروك ابو العلمين وأشهر شخصياتي راجعين على قناة المحور في هنيدي شو ” .